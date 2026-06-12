La planète s’émerveille de la Coupe du Monde, pourquoi les tribunes étaient vides lors de Corée du Sud-République Tchèque

Que le spectacle commence

Nous y sommes, la Coupe du Monde a enfin démarré. « Vive le Mondial », placarde Sport, sur sa Une. « La Coupe du Monde est lancée », écrit de son côté le Daily Mirror. Pour Le Parisien, « la fiesta a parfaitement commencé ». La cérémonie d’ouverture au stade Azteca a lancé la Coupe du monde 2026 sous le signe de la fierté mexicaine, affirmant l’identité culturelle du pays face aux projecteurs américains. Sur le plan musical, le groupe Maná et le duo Shakira - Burna Boy, qui a dévoilé l’hymne officiel « Dai Dai », ont enflammé des dizaines de milliers de supporters munis de chapeaux en carton traditionnels. La fête s’est conclue par l’apparition de Salma Hayek et Gianni Infantino venus présenter le trophée, juste avant les hymnes nationaux interprétés par Lila Downs et Alejandro Fernández. De son côté, L’Équipe parle aussi d’une « fête », sur le terrain lors du match d’ouverture avec le succès des Mexicains 2-0 face à l’Afrique du Sud.

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Des tribunes déjà vides

En dehors du succès de la Corée du Sud qui lance parfaitement sa compétition face à la République Tchèque (2-1), comme le met en avant The Athletic, la rencontre a été marquée par d’immenses sections de sièges vides, particulièrement visibles dans les tribunes basses et les espaces VIP dont les prix atteignaient respectivement 500 et plus de 5 000 dollars. Face à ces milliers de places inoccupées imputables aux tarifs élevés, aux frais de voyage et aux problèmes de visa, la FIFA a pourtant annoncé une affluence officielle contestable de 44 985 spectateurs pour une capacité de 45 664 sièges. Même son de cloche pour le Daily Mail, qui s’interroge sur ses nombreuses places vides dans la plus prestigieuse des compétitions.

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Trois cartons rouges pour lancer le Mondial

Plaisant sur le terrain, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud est entré dans l’histoire, pour une raison particulière. Deux Sud-Africains ont été expulsés en seconde période, avant que le capitaine mexicain César Montes ne les imite dans le temps additionnel. Ce total inédit pour un match inaugural dépasse même déjà l’ensemble des expulsions du Mondial 1978 et égale presque le total des éditions 2018 et 2022. Le plus surprenant reste le faible nombre de fautes commises, seulement 23, l’arbitre sanctionnant des interventions maladroites plutôt que des gestes violents.