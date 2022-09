Equipe de France : Didier Deschamps justifie sa surprenante liste

La suite après cette publicité

C'était la dernière liste avant celle du Mondial dans deux mois. Didier Deschamps a appelé 23 joueurs pour les deux matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche puis le Danemark. Si la France ne peut d'ores et déjà plus se qualifier pour le Finale Four, elle doit, en revanche, éviter la dernière place, synonyme de relégation en Ligue B. Ce sujet est presque accessoire face aux absents du moment. Entre Benzema, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe, le sélectionneur a du innover.

Pas l'idéal avant la Coupe du monde mais cela permet au moins de faire une (très) large revue d'effectif. Il y a trois petits nouveaux dans cette liste : Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani. Ces trois éléments fêtent leur première convocation et auront une toute petite chance à saisir pour intégrer la liste de 23 ou de 26 joueurs que Deschamps constituera pour le Qatar. Durant la conférence de presse, il a expliqué ses choix, commençant par les deux Monégasques.

Une chance pour la jeunesse

«Benoit fait partie de la sélection espoir. Il fait un très bon début de saison avec l’AS Monaco. Il est aussi spécifique au poste. Évidemment, sans lui faire offense, vous savez qu’il y a un certain nombre de blessés. C’est un jeune joueur en progression. Le lien direct avec les Espoirs est quelque chose d’important», entame le sélectionneur avant de passer au milieu de terrain. «C’est un joueur que l’on suit aussi. Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Entre ce qu’il fait depuis la saison dernière, il s’agit d’un joueur complet. Lui aussi aussi il y a des absences dans ce secteur de jeu.»

Autrement dit, à moins de connaître les mêmes circonstances qu'aujourd'hui, les deux joueurs n'ont pas beaucoup de chance d'être de retour dans deux mois. Il en va de même pour Randal Kolo Muani, auteur d'un bon début de saison avec Francfort. «Il continue de confirmer ce qu’il avait très bien fait au FC Nantes la saison dernière, dans un profil d’attaquant qui amène de la présence, qui amène de la profondeur aussi, avec beaucoup d’efficacité.» Aux trois bizuts de faire mentir les pronostics à l'occasion des deux derniers matchs des Bleus avant de défendre leur titre.