Italie : Andrea Pirlo confirme ne plus être candidat au poste de sélectionneur

Alors que la nomination de Pirlo à la tête de la sélection italienne semblait quasiment actée, Andrea Pirlo se retrouve au cœur d’une véritable tempête en Italie. Critiqué pour son partenariat commercial avec le bookmaker russe Fonbet, lié au milieu sportif russe et à l’homme d’affaires Sergey Lomakin, l’ancien milieu de terrain a vu son arrivée être remise en question par la FIGC. Face à la polémique grandissante autour de ses liens commerciaux, mais aussi aux interrogations concernant d’éventuels conflits d’intérêts liés aux activités de certains proches de son entourage, Pirlo a finalement décidé de sortir du silence et de répondre aux accusations qui l’entourent. En effet, l’ancien joueur de la Juventus annoncé qu’il n’était plus candidat au poste de sélectionneur : « j’ai appris hier soir que je ne suis plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne ».

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« Ces derniers jours, j’ai suivi avec beaucoup d’amertume le débat qui s’est développé autour de mon nom et de la possibilité que j’occupe le poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne. Par respect pour les institutions, la Fédération et toutes les personnes concernées, j’ai choisi jusqu’à présent de garder le silence. Je considère toutefois qu’il est de mon devoir de clarifier certains points. Tout au long de ma carrière, d’abord en tant que footballeur puis aujourd’hui en tant qu’entraîneur, j’ai toujours exercé mon activité dans le plein respect des lois des pays où j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés. La collaboration professionnelle qui fait l’objet des récentes polémiques s’inscrit dans le cadre de mon parcours professionnel aux Émirats arabes unis et revêt un caractère exclusivement commercial et sportif. Attribuer à cette collaboration une signification politique revient à m’attribuer des convictions que je n’ai jamais exprimées et qui ne me correspondent pas. Je tiens à remercier Maldini et Leonardo pour l’estime et la confiance qu’ils m’ont témoignées. Je connais leur compétence, leur sérieux et l’amour qu’ils ont toujours voué au football italien. Je regrette qu’un choix à caractère sportif ait été rapidement entraîné dans un débat public qui a fini par m’attribuer des significations et des intentions qui ne me correspondent pas. L’amour pour l’Italie ne dépend pas d’une fonction. Il fait partie de mon histoire, de mon identité, et continuera à m’accompagner, pour toujours », a écrit le joueur sur Instagram.