La survie extraordinaire du football en Haïti face aux crises sécuritaires

Alors que certaines sélections se battent pour une place en Coupe du monde, Haïti a choisi, contrainte et forcée par la crise politique et sécuritaire, la voie d’un développement par paliers en consolidant ses bases régionales, protégeant ses talents et s’adossant aux instances internationales. Depuis le 9 août 2025, le pays vit sous état d’urgence reconduit par le gouvernement de transition, pendant que la Mission multinationale d’appui à la sécurité autorisée par l’ONU et conduite par le Kenya tente d’endiguer la violence des gangs à Port-au-Prince. Dans ce décor instable, le football haïtien s’accroche à ses lueurs d’espoir : une équipe féminine mondialiste en 2023, des clubs qui se réinventent en exil, et désormais une qualification historique des U17 pour la Coupe du monde 2025 au Qatar. Ce contraste de précarité du quotidien avec une vitalité sportive cadre l’enjeu : comment capitaliser sans stade national réellement opérationnel, sans championnat continu, mais avec un capital humain et émotionnel intact.

Sur le plan institutionnel, la Fédération haïtienne de football (FHF) reste pilotée par un comité de normalisation nommé par la FIFA, dont le mandat a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2025 pour assainir la gouvernance, réviser les statuts et organiser des élections crédibles. Cette tutelle s’inscrit dans la séquence ouverte par l’affaire Yves Jean-Bart : la chambre arbitrale du TAS a annulé en 2023 la radiation à vie prononcée par la FIFA, décision contre laquelle la fédération internationale a saisi en vain le Tribunal fédéral suisse. La FHF fonctionne donc sous administration intérimaire, tout en menant des réformes de conformité (licences de clubs, intégrité, protection des mineurs). Côté pyramidal, près de 57 clubs et académies ont été officiellement licenciés en 2025 (dont 14 de première division), avec un travail de remise en marche du football local jusqu’à des aides directes de 1 000 dollars américains aux clubs de D2 pour relancer la compétition.

Un développement explosif incroyable

L’infrastructure reste la plaie vive. Le stade Sylvio-Cator, emblème du foot haïtien, a été plusieurs fois endommagé et sa pelouse synthétique, posée avec un financement FIFA après le séisme de 2010, nécessite de nouveaux travaux dans un environnement sécuritaire dégradé. En conséquence, les matchs « à domicile » se jouent en République dominicaine, y compris l’exploit continental de Violette AC, vainqueur (3-0) d’Austin FC lors d’un 8e de finale aller de Ligue des champions CONCACAF en mars 2023, disputé à Santiago de los Caballeros. À l’échelle grand public, les affluences locales restent volatiles, faute de calendrier stable et d’enceintes sûres, ce qui pèse sur la billetterie et les recettes jour de match. Les chantiers prioritaires identifiés par les techniciens convergent entre la sécurisation des sites, la réhabilitation des terrains homologués, et le plan de continuité pour que la sélection puisse accueillir sur sol haïtien à moyen terme. Sportivement, Haïti n’est pas qu’une histoire de résilience : c’est aussi une courbe de performance. Les Grenadières ont disputé la première Coupe du monde féminine de l’histoire du pays en 2023, faisant trembler l’Angleterre, championne d’Europe (défaite 1-0, penalty de Stanway) et propulsant Melchie Dumornay au rang de phénomène international. Chez les jeunes, la qualification des U17 pour la Coupe du monde 2025 au Qatar (5–27 novembre) est un marqueur fort de la profondeur du vivier.

L’État a d’ailleurs débloqué, fin août 2025, 100 millions de gourdes pour financer la préparation, la logistique et l’accompagnement éducatif de la délégation. La perspective de stages et de matches de préparation hors du territoire (notamment en République dominicaine) reste privilégiée tant que le contexte interne l’impose. Économiquement, le système tient grâce à un panachage d’aides internationales, de solidarité de la diaspora et de micro-mécénat local. Le programme FIFA Forward 3.0 ouvre jusqu’à 8 millions de dollars par association sur le cycle 2023-2026 pour des projets d’infrastructures, de compétitions et de formation. Un levier crucial si les conditions d’exécution et d’audit sont réunies. Sur le terrain, la normalisation a commencé à irriguer la base : reprise graduelle des compétitions, soutien ciblé aux clubs, montée en compétence des staffs (arbitrage, médical, administratif) et diffusion des standards de licence CONCACAF. Le modèle reste fragile : sans stades pleins ni droits TV domestiques significatifs, chaque dollar d’impact vient d’une meilleure organisation, passant par un calendrier lisible, des compétitions U13-U15 structurées, une protection des talents, plus que d’un marché encore atone.

Reste la dimension sociale et culturelle, véritable moteur du projet. Dans un pays fracturé, le football demeure l’un des rares langages communs dans les écoles, les quartiers et la diaspora. L’effet-demoiselle des Grenadières a ouvert des portes pour les filles, et l’épopée de Violette a offert une fierté transfrontalière. Les prochains mois diront si Haïti sait transformer ses coups d’éclat en politique publique du sport : sécuriser des enceintes, pérenniser les compétitions jeunes, professionnaliser l’élite et garantir la sûreté des joueuses et des joueurs après le traumatisme des affaires. Si la fenêtre sécuritaire s’entrouvre et que les flux FIFA-CONCACAF restent bien exécutés, l’archipel caribéen possède, sur le papier, la matière pour redevenir une place qui compte dans sa zone. « La Coupe du Monde de la FIFA 26 sera la plus grande et la plus inclusive de l’histoire, avec 48 équipes des quatre coins du monde présentes en Amérique du Nord. Sur le terrain, il y aura un nombre sans précédent de sélections de la zone en compétition pour essayer de décrocher le trophée le plus convoité du monde du football. Cela signifie aussi que plus de pays auront l’opportunité de participer à une Coupe du Monde de la FIFA. Au total et pour la première fois, la CONCACAF pourrait avoir huit équipes en phase finale », expliquait Gianni Infantino, il y a quelques mois. L’histoire récente suggère que l’obstacle n’est pas le talent, mais l’environnement, et c’est précisément là que se noue l’avenir du football haïtien.