L’ancien flop du PSG Jesé Rodriguez s’offre une nouvelle jeunesse en Espagne

Ancien grand espoir du football espagnol lorsqu’il avait débuté du côté du Real Madrid, Jesé Rodriguez (32 ans) a vu sa carrière prendre une drôle de trajectoire. Parti en 2016 de son club formateur pour le Paris Saint-Germain contre 25 millions d’euros avec le statut de grand espoir, il a complètement raté son passage francilien avec seulement 18 apparitions pour 2 buts. Enchaînant les prêts à Las Palmas, à Stoke City, au Real Betis Balompié et au Sporting CP, il a ensuite connu beaucoup de mouvements. Après un exercice 2021/2022 solide du côté de Las Palmas, il a suivi une trajectoire assez exotique passant en Turquie (MKE Ankaragücü), au Brésil (Coritiba) ou encore en Malaisie (Johor Darul Ta’zim). Mais il y a quelques mois, il a décidé de revenir en Espagne.

Le natif de Las Palmas a fait son retour dans les Canaries avec un troisième passage au sein de l’UD Las Palmas tout juste relégué en deuxième division espagnole. «Jesé Rodríguez Ruiz (26/02/1993, Las Palmas de Gran Canaria) entame sa troisième phase à défendre le maillot de l’UD Las Palmas, après l’accord qui unit le joueur et l’entité jaune, jusqu’à la fin de la saison. Lors de son précédent passage au club, durant la saison 2021/22, il fut un joueur clé de l’équipe qui luttait pour la montée en Liga. Il a disputé 39 matchs de La Liga SmartBank, inscrivant 11 buts et délivrant 4 passes décisives, en plus de participer aux deux matchs de barrage contre le CD Tenerife. Au total, il a cumulé 2 978 minutes de jeu en saison régulière et 107 minutes en barrages de promotion. Jesé revient à l’UD Las Palmas pour apporter son expérience et son expertise lors de la nouvelle saison que l’équipe de Luis García disputera en LaLiga Hypermotion», pouvait-on alors lire dans un communiqué.

Jesé Rodriguez monte en puissance

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure a eu du mal à démarrer. En difficulté physiquement, il n’a pu rentrer que sur 3 des 12 premiers matches de la saison pour seulement 39 minutes de jeu. Un début de saison compliqué pour le joueur qui avait fait le choix osé d’accepter le salaire minimum du championnat, soit 98 000 euros annuels. Néanmoins, la situation est en train d’évoluer. De mieux en mieux sur le plan physique depuis le mois de novembre, Jesé Rodriguez a vu son temps de jeu grandir et reste d’ailleurs sur quatre titularisations de suite. Une confiance grandissante qui se conjugue avec une forme de plus en plus importante. Auteur d’un doublé contre le Cultural Leonesa (4-0) le 20 décembre, il reste sur des buts contre Saragosse (2-1) et le Deportivo La Corogne (1-1). Quatre buts sur les trois derniers matches qui ont fait du bien à Las Palmas qui est actuellement co-leader du championnat avec le Racing Santander.

Récupérant son retard physique, il s’épanouit dans le rôle d’avant-centre et semble fournir sa meilleure version du côté de Las Palmas. Il adressait d’ailleurs un constat positif après le dernier match contre le Deportivo La Corogne : «il faut apprécier ce point. On sait quel genre d’adversaire on affrontait, qui sera au sommet, et nous aussi. Chaque équipe a su exploiter ses atouts et s’est procuré des occasions. Ce point est positif. C’est dommage que le ballon ait heurté le poteau. J’aurais été content si nous avions gagné, peu importe qui avait marqué.» Outre une continuité et une bonne forme physique, Jesé Rodriguez se retrouve dans un cadre parfait où il a su briller par le passé. Une nouvelle belle histoire entre Jesé Rodriguez et Las Palmas qui pourrait se conclure par une montée en Liga à la fin de la saison s’il continue sur cette dynamique.