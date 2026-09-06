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Premier League

Chelsea : Morgan Rogers climatise Arsenal en une minute

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Morgan Rogers @Maxppp
Arsenal 2-1 Chelsea

Recrue phare du mercato estival de Chelsea, Morgan Rogers s’est engagé dans la capitale pour un montant astronomique avoisinant les 140 millions d’euros en provenance d’Aston Villa. Cible prioritaire de Xabi Alonso pour structurer l’attaque des Blues, l’international anglais n’a pas tardé à prouver son immense valeur dès ses premières apparitions. Ce choc de Premier League à l’Emirates Stadium face à Arsenal, autre prétendant au titre, représentait le premier grand test de la saison pour mesurer les ambitions du club et confirmer l’intégration parfaite de son nouvel arme offensive.

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Et il n’a fallu que quelques secondes à Rogers pour faire exploser la rencontre et donner raison à ses dirigeants. Sur un coup franc lointain botté vers la surface des Gunners, le second ballon a été parfaitement exploité côté gauche par Jorrel Hato, dont la remise de la tête en retrait a pris la défense adverse à revers. En embuscade, Morgan Rogers a surgi pour déclencher une belle volée qui a glissé entre les jambes de Ben White avant de tromper David Raya. Un geste plein d’opportunisme et de précision qui a refroidi les supporters d’Arsenal dès l’entame du match.

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