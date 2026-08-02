Fulham : Alvaro Arbeloa réclame un 3e joueur du Real Madrid

Alvaro Arbeloa aime décidément faire ses courses au Real Madrid. Gonzalo Garcia, recruté pour 40 % en échange de 70 % des droits, va être accompagné de César Palacios. Celui-ci devrait faire l’objet d’un transfert à hauteur de 10 M€. Ils ne seront peut-être pas les seuls madrilènes à effectuer le chemin vers Londres. D’après Marca, l’ancien technicien du Real désormais à Fulham, veut faire venir Thiago Pitarch.

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Ce dernier a vu son avenir se boucher avec la Casa Blanca depuis la venue de José Mourinho. Il ne compte pas vraiment sur lui et l’a même mis à disposition du Castilla. Le milieu de terrain a pourtant vécu la seconde partie de saison dernière dans la peau d’un titulaire sous les ordres… d’Arbeloa. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre l’agent du joueur de 18 ans, plutôt partant pour tenter l’aventure. Les Cottagers ont tout de même quelques réserves en raison d’une blessure au genou qui éloigne Pitarch des terrains pour 6 semaines.