Elim. Euro U21 : les onze Espoirs français pour affronter le Liechtenstein

L'équipe de France Espoirs dispute ce soir à 20h45 et lundi, à 21h, face au Liechtenstein et la Suisse, ses deux derniers matches comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe 2021. Sur quatre succès de rang, les Bleuets ne sont plus qu'à un pas d'une qualification pour l'Euro 2021, dont la phase finale se déroulera en Hongrie et en Slovénie. Ils sont actuellement 2e de leur poule, derrière la Suisse. Ce soir, au Rheinpark Stadion de Vaduz, les Tricolores affrontent une équipe du Liechtenstein lanterne rouge du groupe 2, qu'ils avaient battu 5-0 au match aller, le mois dernier.

En cas de succès, les Bleuets s'assureront de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes et valideront leur ticket pour une compétition disputée du 24 au 31 mars pour la première phase, puis du 31 mai au 6 juin 2021 pour les demi-finales et la finale. Sylvain Ripoll aligne ce soir un 4-3-3, avec Lafont dans le but, protégé par Dagba, Konaté, Badiashile et Truffert. Le milieu à trois est composé de Reine-Adelaïde, Soumaré et Guendouzi, alors que l'attaque est occupée par Diaby, Edouard et Faivre. Wesley Fofana, Houssem Aouar et Rayan Aït Nouri sont forfaits pour ce déplacement.

Le XI de l'équipe de France U21 :

Lafont - Dagba, Konaté, Badiashile, Truffert - Reine-Adelaïde, Soumaré, Guendouzi - Diaby, Edouard, Faivre

La compo de nos Espoirs qui affrontent le Liechtenstein à 20H45 sur Canal+ Sport ! Objectif de ce match, la qualification pour l'EURO 2021 💪 #LIEFRA pic.twitter.com/a1VSoduDuL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2020

Le XI du Liechtenstein U21 :

Vanoni - Mikus, Unterrainer, Hilti, Grünenfelder, Spirig - Beck, Meier, Lüchinger, Marco Marxer - Caglar