Lens : les mots forts de Florian Thauvin après la victoire contre Metz

Tombeur du FC Metz sans trembler (3-0), le RC Lens est revenu à une petite longueur du PSG et s’est ainsi totalement relancé dans la course au titre. «Sans faire de langue de bois, on va faire le maximum match après match pour les embêter. (…) Je pense qu’il ne faut pas s’enflammer. La semaine dernière, on pensait que c’était fini (Lens avait alors 4 points de retard sur Paris), aujourd’hui on se met à rêver à nouveau donc je pense qu’il faut rester calme», a toutefois reconnu Florian Thauvin en zone mixte.

Relancé sur sa saison XXL dans le nord de la France, l’ancien Marseillais savourait logiquement. «Il y a eu beaucoup d’émotions, on vit des choses extraordinaires. En tant que passionné de foot, vivre des après-midi de football et pouvoir profiter de ma passion comme on peut le faire à Bollaert, c’est quelque chose qui me tient à coeur, quelque chose d’important pour moi. C’était vraiment une belle journée ! J’ai vécu des moments extraordinaires (dans sa carrière) notamment quand j’étais à l’Olympique de Marseille, la Coupe du monde aussi avec l’équipe de France. Après ces moments-là, j’ai beaucoup galéré donc aujourd’hui, je savoure énormément ce qu’il se passe».