Chelsea : Kepa Arrizabalaga a complètement renversé la vapeur

C’est ce qu’on appelle un sacré retournement de situation. Recruté à prix d’or (80 millions d’euros) par Chelsea à l’Athletic Club, à l’été 2018, Kepa Arrizabalaga a longtemps galéré en Angleterre. Rapidement lancé dans le grand bain en Premier League, le portier espagnol de 28 ans avait connu deux premières saisons très compliquées. L’international ibérique avait en effet enchaîné les boulettes et était loin d’être rassurant sur sa ligne et dans sa surface. Ce qui a poussé la direction des Blues à recruter Édouard Mendy, lors du mercato estival 2020.

Kepa avait alors perdu sa place de n°1 au profit du Sénégalais arrivé de Rennes, étincelant et logiquement propulsé dans les cages londoniennes par… Frank Lampard. C’est d’ailleurs en partie grâce à ses performances de haute volée que Chelsea avait soulevé la coupe aux grandes oreilles en fin de saison 2020/2021. Ensuite, les choses se sont un peu gâtées pour Mendy, qui, au fil des mois, est devenu de moins en moins impérial. Victime d’une fracture d’un doigt et opéré en janvier dernier, l’ancien gardien du Stade de Reims avait donc laissé sa place dans les buts de Chelsea à Kepa.

Kepa a enfin lancé son aventure à Chelsea

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dernier rempart formé à Bilbao a bien rempli son rôle. Il semble avoir gagné en maturité et en confiance depuis son premier passage raté dans la peau de n°1 du côté de Stamford Bridge. Si Chelsea a plongé collectivement cette saison, Kepa est tout de même parvenu à se distinguer. Sans lui, les Blues, 11èmes de Premier League, auraient peut-être même été encore moins bien classés qu’actuellement en championnat. Ses 73 arrêts (en 23 matchs disputés), soit seulement 2 et 4 de moins qu’Aaron Ramsdale (Arsenal) et David De Gea (Manchester United) peuvent en témoigner.

La grande différence se trouve surtout dans sa régularité. Terminées les bourdes. Si l’on oublie le deuxième but du Real Madrid (qui pourrait coûter cher), en quart de finale aller de la Ligue des Champions, sur lequel il peut mieux faire (comme sa défense), ses démons du passé semblent derrière lui. Kepa Arrizabalaga s’est d’ailleurs présenté en conférence de presse d’avant-match, ce lundi, en marge du retour à Stamford Bridge face aux champions d’Europe en titre, mardi (21 heures). L’occasion pour lui de s’exprimer sur sa situation bien meilleure qu’il y a quelques mois.

«Je suis content de ma saison»

« Je pense que c’est une saison positive pour moi. Les deux dernières saisons, j’ai joué 15 matchs. Maintenant, j’ai plus joué, je me sens bien, j’apprécie d’être sur le terrain. La saison en général n’est pas la meilleure, mais personnellement, que je suis content de ma saison », a lâché l’Espagnol, qui reste toutefois sur un siège éjectable au beau milieu du grand ménage fait par Todd Boehly et sa nouvelle direction depuis quelques mois. Dans le même temps, le numéro 1 de Chelsea sait qu’il n’a pas encore conquis le cœur de tous ses supporters.

« Les fans peuvent avoir des opinions différentes sur différents joueurs, a-t-il ajouté à ce sujet. Ce que je peux faire, c’est donner le meilleur de moi-même, travailler tous les jours. Essayer de performer de la meilleure façon. C’est mon travail, c’est ce que je fais depuis cinq ans. J’essaie de faire de mon mieux pour Chelsea pour gagner des matchs, gagner des trophées et réussir. C’est ma maison depuis 5 ans maintenant. Je suis très heureux ici. J’apprécie ce voyage au cours des dernières années. » Pour définitivement mettre tout le monde dans sa poche, et pourquoi pas assurer son avenir (sous contrat jusqu’en 2025), Kepa sait qu’il devra sortir le grand jeu face au Real Madrid.