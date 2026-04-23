Real Madrid : Thiago Pitarch a déjà disparu de la circulation

Avant de savoir quelle chanson de Bad Bunny ou de Rosalia sera le tube de l’été chez nos voisins espagnols, il y a déjà eu le tube du printemps : Thiago Pitarch. Lancé dans le grand bain par Alvaro Arbeloa, le milieu de terrain de 18 ans formé à La Fabrica a été responsabilisé dans des rencontres à enjeu, comme les deux rencontres de huitièmes de Ligue des Champions face à Manchester City. Une explosion qui a ravi les supporters merengues, très heureux de voir un jeune du cru avoir des opportunités en équipe première, ce qui est assez rare à Madrid ces dernières années, avec Raul Asencio comme seul canterano à s’être installé sur la durée.

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Surtout que, compte tenu du contexte médiatico-sportif compliqué autour de l’équipe, le jeune hispano-marocain a rendu des copies plutôt satisfaisantes. Tout le contraire de certains concurrents, comme Eduardo Camavinga par exemple. Pitarch incarnait ainsi un certain renouveau, un certain vent d’air frais dans un Bernabéu agacé par le comportement et les prestations de certains de ses joueurs majeurs. Mais dernièrement, le joueur qui est au cœur d’une "guerre" entre l’Espagne et le Maroc a plus ou moins disparu…

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Retour à la case départ

« Thiago Pitarch, retour à la réalité. Le joueur formé au club était le grand pari d’Arbeloa, mais sa présence s’est diluée lors des moments clé de la saison et sans blessés », écrit par exemple le quotidien Marca. Effectivement, si Pitarch était un des premiers noms écrits sur les onzes d’Alvaro Arbeloa au moment de faire ses compositions en février ou en mars, il a disparu des équipes titulaires du coach dernièrement. Il n’a par exemple pas joué la moindre minute sur les deux dernières rencontres de Liga de son équipe, face à Girona et Alavés, tout comme il a dû se contenter de quelques petites minutes lors du match retour contre le Bayern Munich.

Un retour au placard qui s’explique, en partie, par le retour de blessure de Jude Bellingham. Mais pas que. Pour la fin de saison, Alvaro Arbeloa semble vouloir compter sur sa vieille garde, et Eduardo Camavinga semble aussi être repassé devant. Il y a probablement volonté de faire jouer des joueurs comme le Français afin de le revaloriser en vue d’une vente. Les différentes rumeurs concernant l’arrivée d’un ou plusieurs milieux au Real cet été n’augurent également rien de bon pour lui. Certains médias comme Defensa Central évoquent déjà la possibilité de le voir quitter le club en prêt cet été pour obtenir un temps de jeu conséquent ailleurs…