Thomas Tuchel encore marqué par son départ du PSG

Trois jours après s’être confié sur son départ surprise du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a de nouveau évoqué cet épisode en Allemagne. Pour rappel, l’entraîneur germanique avait été viré par le club de la capitale juste avant Noël, avant de rebondir à Chelsea quelques semaines plus tard. Et aujourd’hui encore, il est marqué par le scénario de son départ précipité de Paris.

« C’était très surprenant, car le 22 décembre, je l'ai ressenti pour la première fois (qu’il pouvait être débarqué, ndlr) dans la soirée. J'ai eu une conversation avec mon directeur sportif. Et puis une nouvelle fois avant le match du 23 décembre. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel. Nous avons gagné 4-0. Ensuite, nous avons eu cette conversation, qui n'a duré que deux minutes, car il ne me restait plus grand-chose à dire non plus. Puis je me suis levé, j'ai dit qu'il devrait régler le problème et je suis parti. Nous avons ensuite emballé nos affaires et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël », a-t-il déclaré à Sky Allemagne.