EdF : Eduardo Camavinga fait confiance au Real Madrid pour l’après Karim Benzema

La suite après cette publicité

Avant d’affronter le Portugal à Faro (20h45, heure française) et la Grèce trois jours plus tard au Stade de France (20h45) avec l’équipe de France dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, Eduardo Camavinga était présent en conférence de presse. Les questions des journalistes se sont rapidement axées sur le dossier brûlant de ce début de mercato, Kylian Mbappé et la fracture avec le Paris Saint-Germain. Après plusieurs salves de réponses sur ce sujet, le polyvalent milieu a également été interrogé sur le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite.

En effet, après le départ de Karim Benzema du côté d’Al Ittihad, le Real Madrid est orphelin de son attaquant français. Et pour le remplacer, les pistes sont nombreuses. Kylian Mbappé pourrait même faire ses valises dès cet été alors que l’annonce de son départ a eu l’effet d’une bombe. «Je fais pas partie du staff du Real Madrid, je leur fais entièrement confiance sur ce sujet là. Je pense qu’ils feront les meilleurs choix. Après on joue pas à Fifa, c’est pas à moi de choisir. Je fais entièrement confiance au président et tout le staff qui travaille sur ça», a notamment ironisé Eduardo Camavinga.

À lire

Real Madrid : Luka Modric répond aux rumeurs sur son avenir