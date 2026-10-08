CAF : Patrice Motsepe apporte un soutien total à Gianni Infantino !

Gianni Infantino peut compter sur le soutien du football africain. Présent à l’Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), son président Patrice Motsepe a tenu à réaffirmer publiquement son soutien au patron de la FIFA. Et le dirigeant sud-africain n’a pas fait les choses à moitié. Alors que la gouvernance du football mondial suscite régulièrement des critiques, Motsepe a rappelé que les fédérations africaines avaient déjà pris position en faveur d’Infantino et qu’elles comptaient bien continuer à le soutenir lors des prochaines élections. Avant même d’aller plus loin, le président de la CAF a d’ailleurs demandé à l’ensemble des personnes présentes dans la salle de se lever pour applaudir le dirigeant italo-suisse.

La suite après cette publicité

«Quand on m’a demandé il y a quelques mois pourquoi l’Afrique soutenait Gianni Infantino, nous avons adopté une résolution à l’unanimité. Que nous le soutenons et nous le soutiendrons lors des prochaines élections. Je veux que vous vous leviez tous. Tous. Pour applaudir Gianni Infantino. Si quelqu’un a des accusations ou des allégations contre Infantino, moi ou d’autres présidents, allez voir la commission d’enquête de la FIFA. C’est pour ça que ces instances existent», a ainsi lancé Patrice Motsepe devant l’assemblée. Une prise de parole particulièrement appuyée, durant laquelle le patron du football africain a également invité les détracteurs des dirigeants à saisir les instances compétentes plutôt que de multiplier les accusations. De quoi afficher une nouvelle fois la proximité entre la CAF et la FIFA, avec un soutien politique assumé à Gianni Infantino.