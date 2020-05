L'AC Milan fait de Memphis Depay son objectif en cas de départ de Rebic

L'AC Milan est en passe de lancer un tout nouveau projet mené par Ralf Rangnick. L'annonce n'est pas encore officielle mais tout ou presque serait bouclé entre le penseur allemand et le club italien. Il reste alors à mener quelques réflexions sur le mercato. Prêté avec option d'achat (25 M€) par l'Eintracht Francfort, Ante Rebic n'est pas encore certain de rester en Lombardie la saison prochaine, malgré un exercice plutôt convaincant (6 buts en 15 matches de Serie A). Une décision doit être prise par les dirigeants dans les jours à venir.

Si jamais le Croate venait à repartir, les Rossoneri ont déjà un plan B en tête, comme nous l'apprend la Gazzetta dello Sport dans son édition de dimanche. Ils ont identifié Memphis Depay comme l'élément idoine capable d'assurer la relève. L'information ne fera sans doute pas plaisir à l'OL, qui craint déjà de perdre son international néerlandais à cause d'un manque d'arguments sportifs (pas de qualification en coupes d'Europe la saison prochaine) en plus d'une situation contractuelle compliquée. Depay arrive en effet en fin de contrat dans un an.