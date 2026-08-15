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La FFF ne s’oppose pas à la proposition du CNOSF de renvoyer Bordeaux en R1

Par Jordan Pardon
1 min.
Philippe Diallo @Maxppp

Ce vendredi, le conciliateur du conseil national olympique et sportif français (CNOSF) a rendu un avis défavorable sur la demande de réintégration des championnats nationaux formulée par les Girondins de Bordeaux, malgré l’arrivée de nouveaux investisseurs au club. Le CNSOF a donc préconisé le maintien de la décision prise par la DNCG quelques semaines plus tôt. Ce matin, Bordeaux a réagi par le biais d’un communiqué aux odeurs de crainte : «il ne s’agit pas d’une décision mais d’une recommandation», pouvait-on lire.

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Cet après-midi, la Fédération française de football a également pris la parole à travers un communiqué. Elle dit "prendre acte" de la proposition formulée par le CNOSF, et ne s’y oppose donc pas. «Communiqué de la FFF à la suite de la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La Fédération Française de Football prend acte de la proposition de conciliation du CNOSF. Celle-ci invite la SA FCGB à s’en tenir à la décision contestée en estimant fondée l’appréciation portée sur la situation financière du club par la commission d’appel de la DNCG de la FFF. Il revient maintenant à la SA FCGB, et non à la FFF, de s’opposer à cette proposition de conciliation si elle entend poursuivre sur la voie contentieuse», peut-on lire. Le temps presse plus que jamais pour Bordeaux.

Pub. le - MAJ le
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