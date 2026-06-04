Amical : l’équipe de France chute face à la Côte d’Ivoire

C’était le début de la préparation au Mondial 2026 pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Ce jeudi, à Nantes, les Bleus recevaient la Côte d’Ivoire pour le premier match de préparation. Sans surprise, Didier Deschamps avait annoncé que cette rencontre serait un premier test pour les siens et surtout une manière de monter petit à petit en puissance avant le premier choc face au Sénégal. Dans ce genre de match, la victoire est importante pour la confiance, mais il faut surtout éviter les blessures à quelques jours du début de la compétition. Pour le coup d’envoi de ce match, l’équipe de France se présentait en 4-2-3-1 avec Maignan dans les buts, Koundé, Upamecano, Konaté et Hernandez en défense et un double-pivot composé de Tchouaméni et Rabiot. Devant, tous les regards étaient fixés sur le quatuor Mbappé, Cherki, Olise et Thuram.

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Face à une équipe de Côte d’Ivoire réputée joueuse et où figurait notamment Yan Diomandé, la sensation de Leipzig pistée par le PSG, on s’attendait à un match assez ouvert. Très vite, Kylian Mbappé se procurait la première occasion de la partie d’une frappe sèche que Y. Fofana repoussait (6e). Les Bleus dominaient outrageusement la rencontre mais ne parvenaient pas spécialement à faire de grosses différences. La Côte d’Ivoire en profitait pour jaillir en contre avec la vitesse de Diomandé qui mettait un peu en difficulté Konaté. Mais ce sont les Français qui se procuraient les plus grosses occasions à l’image de Michael Olise qui profitait d’une récupération haute pour se présenter devant Fofana. Mais il manquait de lucidité pour conclure l’action (21e). Cherki, de son côté, qui décrochait beaucoup et distillait de bons ballons, s’emmêlait les pinceaux au moment de conclure une première fois dans le but vide (31e).

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Une équipe de France aux deux visages

L’attaquant de Manchester City était par contre récompensé quelques minutes plus tard d’un but dont il a le secret. Après avoir éliminé d’un râteau le défenseur ivoirien devant la surface, il croisait sa frappe et ne laissait aucune chance à Fofana (45e). Juste avant ça, la Côte d’Ivoire ne passait pas loin du coup parfait mais Adingra voyait son tir repoussé in extremis par Maignan. Qu’importe, le plus dur était fait à la pause avec une légère avance. Au retour des vestiaires, comme il l’avait annoncé, Didier Deschamps effectuait un gros turn-over avec la sortie de Kylian Mbappé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Des changements qui changeaient évidemment des choses dans le visage affiché par l’équipe de France. Plus attentiste, moins précise techniquement, l’équipe de France se faisait punir par la Côte d’Ivoire dès le retour des vestiaires. Sur un bon service de Nicolas Pépé, Guela Doué s’en allait tromper Maignan pour remettre les deux équipes à égalité. Décevante dans la foulée, la France semblait peu inspirée et les nouveaux changements de DD avec les entrées de Gusto, Lucas Hernandez et Manu Koné ne changeaient rien. Offensivement, les entrants Mateta et Akliouche ne parvenaient pas à s’illustrer.

Et la Côte d’Ivoire, au fil des minutes, montait en puissance, gagnait en confiance. La formation d’Emerse Faé, aussi dotée d’un effectif assez impressionnant, arrivait même à renverser la rencontre en fin de match. Sur un excellent mouvement collectif, Guela Doué (décidément motivé à l’idée de jouer face à son frère Désiré qui est resté sur le banc), servait parfaitement Amad Diallo qui devançait le défenseur et déviait du pied droit (2-1, 84e). Un but qui venait sanctionner le visage affiché par les Bleus au retour des vestiaires et qui récompensait le sérieux de la formation ivoirienne. Le score ne bougera plus. Pour la première fois de l’ère Didier Deschamps, la France s’incline dans un match de préparation avant un Mondial. La France, qui restait sur 9 matches sans défaite, rechute et devra analyser cette contre-performance avant de s’envoler vers les États-Unis.