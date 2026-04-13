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Ligue 1

OL : Paulo Fonseca reconnaît avoir voulu piquer Endrick

Par Josué Cassé
1 min.
Endrick face au Celta @Maxppp
Lyon 2-0 Lorient

Remplaçant au coup d’envoi, dimanche soir contre Lorient, Endrick a finalement apporté une magnifique réponse à son entraîneur en se montrant décisif lors de son entrée en jeu au retour des vestiaires. Après la rencontre, Paulo Fonseca - qui n’était pas satisfait du rendement de son poulain ces dernières semaines - a d’ailleurs reconnu qu’il avait voulu piquer le Brésilien dans son orgueil.

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« Comme entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour avoir des réactions des joueurs et c’est ce que j’ai fait. On a parlé pour avoir la réaction d’un joueur qui est important pour nous et qui a besoin de faire plus. Je pense qu’il est bien entré et il a eu cette réaction dont nous avions besoin. C’était positif », a déclaré le technicien portugais.

Pub. le - MAJ le
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