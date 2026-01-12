L’OM réagit à la disparation de Rolland Courbis

Triste nouvelle pour le football français : Rolland Courbis est décédé ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans, quelques semaines après la disparition de Jean-Louis Gasset. Originaire de Marseille, il a commencé sa carrière de joueur comme défenseur central dans son club natal, l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre dans d’autres clubs français tels que Sochaux, Monaco et Toulon. Très rapidement, il s’est tourné vers l’entraînement et a dirigé de nombreuses équipes en France — Toulon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Lens, Rennes ou Caen — ainsi qu’à l’étranger, laissant une empreinte durable grâce à son franc-parler.

« L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde émotion le décès de Rolland Courbis. Le club perd une figure de son histoire, un entraîneur emblématique et une personnalité incontournable du football français. Avec Rolland Courbis disparaît une voix, un regard, une passion, qui ont marqué l’Olympique de Marseille et bien au-delà. Formé à l’OM, il participe à la conquête du doublé 1971/1972 et fait son retour au club à la fin des années 1990 pour en devenir l’entraîneur. Homme de caractère, de convictions et de terrain, il a toujours défendu un football vivant, généreux, porté par l’engagement collectif. Sa connaissance profonde du vestiaire, sa capacité à fédérer et à transmettre ont marqué des générations de joueurs. Marseillais de cœur, il incarnait un football populaire et vivant. Son accent, reconnaissable entre mille, portait une parole franche, directe, souvent passionnée, toujours sincère. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont croisé sa route dans le monde du football. Rolland Courbis laissera une empreinte indélébile dans la mémoire du football français et dans le cœur du peuple olympien », a écrit l’OM sur X.