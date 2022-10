PL : Tottenham fait le travail face à Everton

Suite de la 11e journée de Premier League sur le rectangle vert du Tottenham Hotspur Stadium ce samedi soir : les Spurs, sur la dernière marche du podium, recevaient Everton, toujours en difficulté en championnat et à 3 points de la zone rouge avant la rencontre. La logique était respectée puisque Tottenham s'imposait avec maîtrise face aux Toffees (1-0). Les hommes d'Antonio Conte géraient parfaitement le fil de la rencontre et se procuraient quelques occasions grâce à son trio offensif Kane-Son-Richarlison, sans pour autant trouver le chemin des filets.

En seconde période, mauvaise nouvelle pour les locaux : l'attaquant brésilien, se tenant le mollet, devait quitter les siens. Finalement, pour sa 400e sous le maillot blanc, Kane trompait finalement Pickford sur penalty à l'heure de jeu (1-0, 59e), pour son 9e but de la saison en championnat. Sur une frappe contrée par Iwobi, Hojbjerg trompait le portier anglais en fin de match et doublait la mise pour les siens (2-0, 86e). Avec ce succès, les Londoniens confirment leur 3e place au classement et creusent l'écart à 7 points avec son poursuivant direct Chelsea (deux matches en moins). Everton perd une place au goal average et passe 13e.