Dortmund : accord avec Jadon Sancho pour un nouveau retour

La troisième est la bonne ? Révélé du côté du Borussia Dortmund, l’attaquant anglais Jadon Sancho n’avait jamais réussi à confirmer tout son talent lors de son passage à Manchester United. A l’arrêt complet dans sa carrière, il avait décidé de retourner en prêt à Dortmund en 2024 offrant notamment une prestation de haut volée face au PSG.

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Passé depuis par Chelsea et Aston Villa, l’international anglais (23 sélections) traine toujours son spleen. Et forcément, dans ce cas là, une seule solution pour lui : le Borussia Dortmund. Selon Sky Germany, des discussions ont débuté pour un retour de Jadon Sancho. L’Anglais a déjà donné son accord mais a aussi d’autres offres. Du côté de Dortmund, Niko Kovac a déjà donné son ok pour le deal mais la direction n’a pas encore tranché.