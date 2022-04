Manchester City-Liverpool : les compositions officielles

Pep Guardiola et Jürgen Klopp se retrouvent pour une troisième fois cette saison, après leurs deux duels en Premier League, tous deux conclus sur un match nul 2-2 - le second il y a 6 jours à peine ! Engagés dans un bras de fer pour le titre en championnat, avec un point d'avance pour les Skyblues devant les Reds, les deux armadas anglaises se disputent à partir de 16h30 (un match à suivre en direct commenté) à Wembley une place pour la finale de la FA Cup.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche de gala, Guardiola fait tourner et laisse De Bruyne, Gundogan, Rodri et Mahrez sur le banc, tout comme Ederson, remplacé par Steffen dans les buts. Aké est titulaire en défense centrale, Fernandinho capitaine au milieu. Foden, Sterling et Jesus forment l'attaque. De son côté Klopp aligne Luis Diaz devant, associé à Salah et Mané. Konaté est encore titulaire en charnière centrale. Fabinho, Thiago et Keita seront le milieu de terrain des Reds.

Les compositions d'équipe

Manchester City : Steffen - Cancelo, Stones, Aké, Zinchenko - B. Silva, Fernandinho, Grealish - Sterling, Jesus, Foden

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Diaz