Strasbourg : la joie de Jean-Eudes Aholou après son doublé

Un homme a sauvé son équipe ce dimanche. Il s’agit du Strasbourgeois Jean-Eudes Aholou. Le joueur de 28 a signé un doublé retentissant en fin de rencontre pour arracher l’égalisation face à l’Olympique de Marseille dans un Vélodrome incandescent (3-3). Après la rencontre, le buteur héroïque des visiteurs est venu s’adresser au micro de Prime Video pour revenir sur cette fin de match complètement folle. «C’est allé très vite. En même temps, il ne restait pas beaucoup de temps. Mais il faut y croire, c’est le football, on est là pour donner ce genre d’émotion. Si on veut être encore plus exigeant, on peut partir avec la victoire parce qu’on a la situation à la fin» a confié dans un premier temps le héros du soir.

Jean-Eudes Aholou est ensuite revenu sur l’importance de ce but et du point du match nul pour la suite de la saison du club strasbourgeois. «C’est un beau but qui fait du bien à l’équipe. C’est une attaque ou on se projette tous. je prends tout mon temps pour bien la prendre, c’est un super but et c’est bien pour l’équipe. De base, on doit pas être dans cette situation, faut tout donner et essayer de revenir. On allait avoir des occasions comme ils étaient en train de reculer. C’est important pour l’équipe parce que tous les points vont être importants à la fin de la saison» a conclu le joueur tout sourire. De bon augure pour la suite de la saison de Strasbourg.

