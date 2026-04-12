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Ligue des Champions

Liverpool tient son arme secrète pour renverser le PSG

Après la victoire des Reds contre Fulham (2-0), la presse anglaise a énormément d’espoir pour ce match retour contre le PSG. Et ce, grâce à un jeune de 17 ans…

Par Max Franco Sanchez
2 min.
L'équipe de Liverpool @Maxppp
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C’est un sacré défi auquel doit faire face Liverpool en milieu de semaine. Après avoir perdu au Parc des Princes en quart de finale aller (2-0), les Reds espèrent bien s’offrir une remontada à Anfield lors du retour mardi soir, et ne pas vivre une saison blanche. Une tâche extrêmement compliquée, tant les Parisiens étaient supérieurs, avec un score qui aurait pu être encore plus sanglant pour les Liverpuldiens.

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Pour tenter ce qui serait un énorme exploit, Arne Slot peut s’appuyer sur ses joueurs clés de la saison. Hugo Ekitike, bien qu’en difficulté lors du premier round, fait par exemple partie des armes sur lesquelles pourra compter le coach néerlandais. De même pour Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ou Florian Wirtz. Mais un petit jeune de 17 ans pourrait être le facteur X de la rencontre. Du moins, selon les médias britanniques.

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Les Reds s’accrochent à un ado

Il s’agit de Rio Ngumoha, jeune ailier de 17 ans seulement. Titularisé lors de la victoire des Reds face à Fulham (2-0) samedi, il a marqué les esprits, avec un but à la clé. Pour beaucoup, il a été l’homme du match et il pourrait avoir un rôle à jouer contre Paris. Les articles à ce sujet se multiplient outre-Manche, à l’image de la BBC, ou des consultants qui l’ont encensé. « Rio offre une belle option en sortie de banc pour le match contre le PSG. Mais je ne serais pas surpris qu’il soit titulaire », a par exemple lancé le coach et consultant Jamie Redknapp sur Sky Sports. Alan Shearer, qu’on ne présente plus, a été encore plus incisif : « je le mettrais titulaire parce qu’il apporte de l’énergie et de la fraîcheur, et c’est ce qui manque à l’équipe. Avec sa prestation aujourd’hui, pourquoi ne pas lui faire confiance ».

« Il a marqué un but, il est impliqué sur le deuxième, il n’y a aucune chance qu’il ne soit pas titulaire, et je pense qu’il faut aussi aligner Salah et Ekitike », a expliqué le grand nom de Liverpool Steve Nicol. Interrogé à ce sujet, Arne Slot a abondé dans ce sens : « oui, je pense qu’il est prêt ». Vous l’aurez compris, en plus d’une petite enflammade évidente, Rio Ngumoha semble être le dernier espoir auquel s’accrochent les Liverpuldiens pour espérer renverser la meilleure équipe d’Europe. Rendez-vous mardi soir…

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