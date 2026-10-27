PSG : le tweet amusant d’Achraf Hakimi sur sa nouvelle coiffure

Achraf Hakimi a fait parler de lui sur les réseaux sociaux après la victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique lyonnais (2-0) ce lundi soir en Ligue 1. Capitaine en l’absence de Marquinhos, le joueur marocain a affiché un nouveau look avec des tresses, une coiffure qui n’est pas passée inaperçue. Le compte officiel de la Ligue 1 a d’ailleurs rebondi sur ce changement en publiant un message taquin : « Nouvelle coupe de cheveux et toujours autant de flow ».

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Des tresses bien serrées, comme mes liens avec Paris 😂❤️💙 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) October 26, 2026

L’international marocain n’a pas tardé à répondre avec une pointe d’humour : « Des tresses bien serrées comme mes liens avec Paris », accompagné d’un émoji hilare. Absent de la cérémonie du Ballon d’Or organisée à Londres, Hakimi avait terminé à la 13e place du classement. Une position qui peut sembler sévère au regard de sa saison, même si sa prestation face à Lyon a été marquée par quelques approximations techniques inhabituelles.