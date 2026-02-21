Menu Rechercher
L2 : Nancy sort du silence après les graves incidents contre Grenoble

Par Jordan Pardon
1 min.
Le logo de l'AS Nancy-Lorraine @Maxppp
Nancy 0-0 Grenoble

La rencontre de Ligue 2 entre Nancy et Grenoble a été marquée par de graves incidents en tribunes hier soir, cause de son interruption pendant une quarantaine de minutes. D’après ICI Lorraine, une quinzaine de pots de fumée ont été installés par les supporters nancéiens du groupe d’ultras Saturday sous les sièges des supporters grenoblois, avant d’être activés à distance durant le match. Des affrontements ont également eu lieu entre supporters avant le coup d’envoi, tandis qu’un stadier aurait été blessé au mollet après un jet de pétard.

AS Nancy-Lorraine
Retrouvez notre communiqué complet ci-dessous.

Autant dire que Nancy risque gros, alors que le club a déjà joué quatre rencontres à huis clos cette saison en raison d’incidents liés à des jets de fumigènes la saison dernière en National. Ce samedi, le club a pris la parole par le biais d’un communiqué : « nous avons été profondément choqués par les incidents survenus hier au stade Marcel-Picot. Ces agissements sont inacceptables et contraires aux valeurs que nous défendons. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté et exprimons notre soulagement qu’aucune victime ne soit à déplorer. Toute la lumière sera faite sur les circonstances précises de ces événements, en lien avec les autorités compétentes. Les personnes impliquées devront répondre de leurs actes. »

Pub. le - MAJ le
