Christantus Uche veut rester en Espagne

Christantus Uche est de retour à Getafe après un prêt raté du côté de Crystal Palace. Le milieu de terrain de formation, capable d’évoluer en attaque, avait rejoint le club anglais en prêt avec une option d’achat à 20 M€ dans les derniers instants du mercato d’été de la saison passée. S’il n’avait pas l’intention de quitter le club espagnol, l’international nigérian (3 sélections) qui sortait d’une grosse saison 2024/2025 avait été poussé vers le départ en raison des difficultés financières de Getafe.

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De retour au club de la banlieue sud de Madrid, le président Torres déclarait il y a quelques semaines que si une offre satisfaisante arrivait sur la table, Christantus Uche serait vendu. Selon nos informations, le joueur veut rester et se relancer à Getafe cet été, bien que des clubs étrangers et espagnols dont le Real Bétis aient montré un intérêt pour le milieu de terrain. Évalué à 15 M€ par ses dirigeants, Uche représente aujourd’hui la plus grande valeur marchande de l’effectif de Getafe et une vente définitive viendrait soulager les finances du club.