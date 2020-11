PSG : Mauricio Pochettino surveillerait de près la situation

Depuis son éviction brutale de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino trépigne d'impatience à l'idée de retrouver un banc de touche. Si le technicien argentin privilégie un retour en Angleterre, il n'en conserverait pas moins un oeil attentif sur la situation d'un autre grand club européen. Selon les informations de The Athletic, Pochettino scruterait avec attention ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain.

Il faut dire que Thomas Tuchel est malmené ces dernières semaines notamment à cause des contre performances parisiennes en Ligue des champions. Mais ce n'est pas tout, outre le PSG, l'ancien manager des Spurs lorgnerait également Chelsea, Manchester City et évidemment Manchester United. Mais dans tous les cas, un départ du coach d'un de ses clubs provoquerait des pertes financières conséquentes. Et avec la crise sanitaire, pas certain que les écuries visées par l'entraîneur argentin soient disposées à prendre le moindre risque sur le plan économique...