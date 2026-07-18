Coupe du Monde 2026 : Emmanuel Macron rend hommage à Didier Deschamps

Emmanuel Macron a salué Didier Deschamps à l’occasion de son dernier match à la tête de l’équipe de France, face à l’Angleterre, ce samedi soir pour la 3e place de cette Coupe du Monde 2026. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République a estimé qu’« une page de l’histoire du football français se tournait » avec le départ du sélectionneur après quatorze années sur le banc des Bleus.

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Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps. pic.twitter.com/9IiJIa5khU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2026

Le chef de l’État a remercié Deschamps pour les « victoires légendaires » et les « émotions fortes » offertes aux supporters français durant son mandat. Il a également souligné l’empreinte laissée par le technicien, évoquant une véritable « génération Deschamps » qui aura durablement marqué l’histoire de la sélection.