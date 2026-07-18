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Coupe du Monde 2026 : Emmanuel Macron rend hommage à Didier Deschamps

Par Sasha Nahon
1 min.
Didier Deschamps en discussion avec Emmanuel Macron @Maxppp

Emmanuel Macron a salué Didier Deschamps à l’occasion de son dernier match à la tête de l’équipe de France, face à l’Angleterre, ce samedi soir pour la 3e place de cette Coupe du Monde 2026. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République a estimé qu’« une page de l’histoire du football français se tournait » avec le départ du sélectionneur après quatorze années sur le banc des Bleus.

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Le chef de l’État a remercié Deschamps pour les « victoires légendaires » et les « émotions fortes » offertes aux supporters français durant son mandat. Il a également souligné l’empreinte laissée par le technicien, évoquant une véritable « génération Deschamps » qui aura durablement marqué l’histoire de la sélection.

Pub. le - MAJ le
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