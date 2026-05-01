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Barça : deux matchs de pré-saison organisés au Kenya et au Maroc

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Hier après-midi, des responsables du FC Barcelone étaient réunis en conseil d’administration sous la direction de Rafa Yuste. Lors de cette réunion, le dirigeant a évoqué l’organisation de la prochaine pré-saison. En raison de la Coupe du Monde qui s’achèvera le 19 juillet, le club a décidé de renoncer à sa traditionnelle tournée estivale. Or, la direction catalane a étudié des propositions pour disputer deux matchs amicaux comme l’indique Mundo Deportivo.

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L’un sera organisé au Kenya — possiblement à Nairobi — et l’autre au Maroc. À ce jour, les adversaires du Barça A ne sont pas encore officiellement connus, même si une rencontre face à Liverpool est évoquée pour le déplacement africain. La reprise de la Liga 2026-27 a aussi été évoquée par le responsable et certains joueurs pourraient notamment revenir plus tard que prévu. Pour rappel, la première journée aura lieu les 15 et 16 août prochain et quelques-uns reviendraient les 22 et 23.

Pub. le - MAJ le
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