Mercato : Thierry Henry annonce le n°9 parfait pour le PSG !

Il est l’une des grandes attractions de la saison. Encore double buteur hier soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (3-0 contre l’Eintracht Francfort), Victor Osimhen affole les compteurs, en plus de qualifier Naples pour la première fois de son histoire en quart de finale de C1. L’ancien Lillois cumule désormais 23 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues et fonce, en plus de cela, vers le titre en Serie A. L’attaquant sera à coup sûr l’une des stars du mercato cet été, alors que déjà certains placent leurs pions pour prendre de l’avance dans ce dossier. Les plus grands clubs d’Europe sont sur lui, comme Manchester United ou encore le PSG. Pour Thierry Henry, présent sur le plateau de CBS hier soir, ça ne fait pas de doute, le champion de France en titre doit mettre le paquet sur lui.

«Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9. Il y a tant d’équipes mais je pense à celle où il manque un 9. […] Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes» assure dans un premier temps le champion du monde 1998. « Quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lui. C’est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles ont parfois des trios devant et les ballons n’iront pas forcément vers lui. Ses coéquipiers pourront jouer court, aller vers la surface et tirer. […] À l’heure actuelle, tous les ballons finissent sur lui, dans les grands clubs avec trois grands attaquants, ils ne seront pas toujours sur lui.» A bon entendeur…

