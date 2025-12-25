Quand Lamine Yamal s’invite à un match entre enfants sur une plage

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Lamine Yamal en train de jouer avec des enfants lors d’un match improvisé sur une plage de Dubaï, où la star passe quelques jours de vacances en famille durant la trêve hivernale.

Le joueur du Barça s’est amusé à tenter des gestes spectaculaires comme un coup du sombrero, de marquer d’un coup du foulard ou encore de dribbler le plus d’adversaires. Les participants n’en revenaient évidemment pas de voir la star se mêler parmi eux. Certains ont même eu droit à leur selfie avant que l’international espagnol ne quitte les lieux.