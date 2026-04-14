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Officiel Ligue des Champions

L’UEFA juge "inadmissible" la plainte du Barça contre l’arbitrage

Par Samuel Zemour
1 min.
Diego Simeone et Hansi Flick @Maxppp
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Atlético Barcelone
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Battu par l’Atlético de Madrid en quarts de finale aller de Ligue des champions (0-2), le FC Barcelone est contraint de réaliser un exploit au Metropolitano pour aller chercher une place en demi-finale de C1, ce mardi soir (21h). Mais après le match aller, le FC Barcelone a déposé une réclamation auprès de l’UEFA, après qu’un penalty ne lui a pas été accordé sur une main de Marc Pubill dans la surface de réparation.

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« La prestation de l’arbitre a été contraire au règlement, avec une influence directe sur le déroulé et le résultat du match », avait indiqué le club catalan. Une plainte à laquelle l’UEFA vient de répondre ce mardi : « le 13 avril 2026, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré cette réclamation comme inadmissible », indique l’instance. Pour rappel, le club catalan avait également déposé une plainte en raison de la pelouse de l’Estadio Metropolitano.

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