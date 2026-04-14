L’UEFA juge "inadmissible" la plainte du Barça contre l’arbitrage
Battu par l’Atlético de Madrid en quarts de finale aller de Ligue des champions (0-2), le FC Barcelone est contraint de réaliser un exploit au Metropolitano pour aller chercher une place en demi-finale de C1, ce mardi soir (21h). Mais après le match aller, le FC Barcelone a déposé une réclamation auprès de l’UEFA, après qu’un penalty ne lui a pas été accordé sur une main de Marc Pubill dans la surface de réparation.
« La prestation de l’arbitre a été contraire au règlement, avec une influence directe sur le déroulé et le résultat du match », avait indiqué le club catalan. Une plainte à laquelle l’UEFA vient de répondre ce mardi : « le 13 avril 2026, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a déclaré cette réclamation comme inadmissible », indique l’instance. Pour rappel, le club catalan avait également déposé une plainte en raison de la pelouse de l’Estadio Metropolitano.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer