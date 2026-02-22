Barça : Hansi Flick dévoile une conversation musclée avec son vestiaire

Après deux revers consécutifs face à l’Atlético de Madrid, en Coupe du Roi, puis contre Gérone, en Liga, Hansi Flick a reconnu que la période était délicate, tout en assurant que le groupe restait uni et mobilisé. Il a notamment évoqué un échange musclé dans le vestiaire : «La situation n’est pas simple, mais la communication est essentielle. Nous avons été très clairs et honnêtes les uns envers les autres. Je leur pose des questions, c’est ma façon de gérer l’équipe. Nous avons besoin de leaders dans le vestiaire, et pour cela, il est primordial de parler d’égal à égal. Ensuite, les décisions me reviennent».

La suite après cette publicité

«Je veux que les joueurs prennent leurs responsabilités, et c’est ce qu’ils font. Il est vrai que nous avons besoin de joueurs qui prennent les rênes sur le terrain, et c’est pourquoi je leur ai demandé de me faire part de leurs impressions, de donner leur avis. Prendre ses responsabilités est fondamental. Nous n’avons peut-être pas de leader incontesté, mais il est du devoir de chacun de progresser et de se soutenir mutuellement. J’ai pleinement confiance en ce groupe et j’attends avec impatience les prochains matchs», a ajouté le technicien blaugrana.