Barça : Flick annonce le forfait de Raphinha pour 2 matches

Touché durant la trêve internationale avec le Brésil, lors du deuxième match face à l’Australie, Raphinha avait écourté son séjour avec sa sélection pour rentrer à Barcelone, en vue de se soigner. Si son forfait était déjà acté contre Getafe ce samedi à 18h30, son entraîneur Hansi Flick a annoncé qu’il ne jouerait pas non plus en Ligue des Champions contre Galatasaray.

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« Les examens ont révélé quelque chose, ce n’est pas une blessure, mais nous devons être prudents car il a eu trois blessures l’année dernière, et nous devons prendre soin de lui. Il ne sera pas disponible demain ni contre Galatasaray », a déclaré le coach allemand en conférence de presse.