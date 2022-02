Serie A : Venise renverse le Torino et sort provisoirement de la zone rouge

A l'occasion de la 25ème journée de Serie A, le Torino (10e, 32 pts) recevait Venise (18e, 18 pts) ce samedi à 20h45. Au Stadio Olimpico de Turin, les Grenats espéraient se relancer après la défaite concédée sur la pelouse de l'Udinese (0-2) lors de la précédente journée. En face, les Arancioneroverdi, dernièrement battus par l'Inter (1-2) et Naples (0-2), se trouvaient quant à eux dans l'urgence de points. En cas de victoire face au Taureau, les hommes de Paolo Zanetti pouvaient cependant provisoirement dépasser Cagliari et ainsi sortir de la zone rouge.

Une rencontre qui allait pourtant démarrer de la pire des manières pour les visiteurs puisque Brekalo permettait au Torino de prendre l'avantage dès les premiers instants (1-0, 5e). Très largement dominé en début de rencontre, Venise s'enhardissait au fil des minutes et Haps remettait ainsi les deux formations à égalité (1-1, 36e). Accrocheurs à la pause, les visiteurs s'offraient même le luxe de prendre l'avantage dès le retour des vestiaires sur une réalisation de Crnigoj (1-2, 46e). D'un réalisme glacial (2 buts sur 2 tirs cadrés) et après un but refusé à Belotti dans les ultimes secondes, Venise renversait donc le Torino pour remonter provisoirement à la 17ème place. Les Grenats stagnent quant à eux à la 10ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

