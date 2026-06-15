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CdM 2026, Algérie : Bensebaïni sera bien apte contre l’Argentine

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ramy Bensebaïni @Maxppp
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Ramy Bensebaïni sera bien disponible pour affronter l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi à Kansas City. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Vladimir Petkovic a confirmé que le défenseur algérien de 31 ans, gêné par une blessure à la cheville droite en fin de saison, était apte pour ce premier rendez-vous de la Coupe du Monde 2026.

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Une nouvelle rassurante pour la sélection algérienne avant d’affronter l’un des grands favoris de la compétition. La présence du joueur du Borussia Dortmund offre davantage d’options au sélectionneur des Verts, qui pourra ainsi compter sur l’ensemble de ses principaux éléments pour cette entrée en lice très attendue. Voilà qui promet un beau duel entre l’Albiceleste et les Fennecs.

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