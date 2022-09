Reims : Nathanaël Mbuku change de représentant !

À 20 ans, Nathanaël Mbuku est l'un des grands espoirs offensifs du Championnat de France. Passé par de nombreux clubs de l'Île-de-France (Alfortville, UJA Maccabi, Ris Orangis, Lusitanos Saint-Maur, FC Fleury 91), il évolue au Stade de Reims depuis 2017. S'il a disputé 65 matches de Ligue 1 avec le club champenois (6 buts), Mbuku est surtout connu pour ses performances chez les jeunes en équipe de France.

Vainqueur du tournoi international Maurice Revello en 2022, du tournoi de Limoges U19 en 2019, le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a participé aux Jeux Olympiques avec la France à Tokyo et a marqué 18 buts en équipe de France des U16 jusqu'aux Espoirs, marquant notamment 7 buts en 11 matches chez les U18. Déjà ciblé par le passé par le LOSC, l'OM, l'OL, l'AS Monaco et plus récemment par le Fenerbahçe, l'attaquant gaucher de 20 ans a décidé de confier sa destinée à BS GROUP. Pour rappel, cette société est dirigée par Badou Sambagué, qui représente notamment Mohamed Simakan (RB Leipzig), Sekou Mara (Southampton), Thimothy Weah (LOSC) et Loum Tchaouna (Rennes).