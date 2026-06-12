CdM 2026 : la Corée du Sud renverse la République Tchèque
Ca y est la Coupe du Monde 2026 est lancée, et plutôt bien par le Mexique, qui a ouvert les hostilités en battant nettement l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture. Le groupe A offrait cette nuit le deuxième match de sa première journée, avec Corée du Sud-Républque Tchèque, où l’on retrouvait de vieilles connaissances de la Ligue 1, avec le Parisien Kang-In Lee et le Lyonnais Pavel Sulc, tous deux titulaires. Et dans cette opposition a priori plutôt ouverte, c’est la Corée du Sud qui s’en est le mieux sortie, avec une domination dans le jeu et les statistiques.
Mais c’est la République Tchèque qui a ouvert la marque, à la 59e minute, par Krejci. De quoi faire peur aux Sud-Coréens, qui avaient le match en main jusque-là. Mais Hwang In-Beom, qui avait remplacé la légende Heung-Min Son, a sonné la révolte. En égalisant à la 67e minute, sur une passe de Kang-In Lee, puis en offrant le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à la 80e. Le portier Kim Seung-Gyu a quand même dû s’employer dans le temps additionnel, avec un superbe arrêt à la 92e minute pour valider la victoire. Une victoire qui permet aux Sud-Coréens de rejoindre le Mexique en tête du groupe avec 3 points. Pour la République Tchèque, le prochain match face à l’Afrique du Sud, qui a également perdu, sera déjà décisif.
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Programme Coupe du Monde 2026 : Mexique - Afrique du Sud, Corée du Sud - République tchèque… À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les matchs du jour et de la nuit
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