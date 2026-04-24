AC Milan : réunion au sommet avant le choc face à la Juventus

Alors que le Diable tient toujours sa deuxième place au classement en championnat, une réunion au sommet s’est tenue hier au centre d’entraînement de l’AC Milan entre Massimiliano Allegri et la direction du club, représentée par Giorgio Furlani et Igli Tare. Ce rendez-vous, prévu dans un cadre de suivi comme à Milanello la semaine précédente, a permis aux responsables des Rossoneri de faire le point sur la situation actuelle de la formation. Ils ont aussi dialogué sur les perspectives à court et moyen terme.

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Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, les discussions ont aussi porté sur les prochains matchs, à commencer par le choc contre la Juventus (dimanche soir à 20h45), déterminant dans la course à la qualification en Ligue des champions. Les trois hommes ont pu faire le point sur la planification de la saison 2026-2027 et la fenêtre estivale. Allegri souhaiterait désormais des garanties sur le recrutement. Il va falloir du mouvement en juin.