Romain Faivre encore prêté à Auxerre
Romain Faivre reste à Auxerre. Plus tôt dans l’après-midi, les médias anglais annonçaient que le milieu de terrain français de Bournemouth allait à nouveau être prêté à l’AJA. C’est désormais officiel.
🔵 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 𝑭𝒂𝒊𝒗𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒙𝒆𝒓𝒓𝒐𝒊𝒔 ! ⚪— AJ Auxerre (@AJA) July 3, 2026
Déjà prêté lors de la seconde partie de saison 2025-2026, Romain Faivre évoluera encore sous nos couleurs en 2026-2027.
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«Déjà prêté lors de la seconde partie de saison 2025-2026, Romain Faivre évoluera encore sous nos couleurs en 2026-2027. Le milieu de terrain offensif est prêté, sans option d’achat, par le club anglais de Bournemouth. Il portera le numéro 28», indique le club icaunais.
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