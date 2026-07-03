Romain Faivre encore prêté à Auxerre

Romain Faivre reste à Auxerre. Plus tôt dans l’après-midi, les médias anglais annonçaient que le milieu de terrain français de Bournemouth allait à nouveau être prêté à l’AJA. C’est désormais officiel.

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Déjà prêté lors de la seconde partie de saison 2025-2026, Romain Faivre évoluera encore sous nos couleurs en 2026-2027.



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«Déjà prêté lors de la seconde partie de saison 2025-2026, Romain Faivre évoluera encore sous nos couleurs en 2026-2027. Le milieu de terrain offensif est prêté, sans option d’achat, par le club anglais de Bournemouth. Il portera le numéro 28», indique le club icaunais.