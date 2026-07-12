Coupe du Monde 2026 : la FIFA réagit déjà aux polémiques arbitrales de Norvège-Angleterre !

L’Angleterre a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 au terme d’un quart de finale particulièrement accroché face à une Norvège séduisante mais finalement battue après prolongation (1-2 a.p). Longtemps dominés dans l’intensité et parfois même dans le contenu, les Three Lions ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour renverser une situation qui semblait leur échapper. Après une première demi-heure globalement maîtrisée dans la possession, les hommes de Thomas Tuchel ont été surpris par un véritable éclair de génie signé Andreas Schjelderup. Profitant d’une récupération haute, le milieu offensif norvégien s’est présenté côté gauche avant de décocher une frappe exceptionnelle qui a terminé sa course dans la lucarne opposée après avoir heurté le poteau. Un but magnifique qui a plongé l’Angleterre dans le doute alors que la Norvège prenait progressivement confiance et se procurait plusieurs situations dangereuses par l’intermédiaire de Sorloth, Haaland et Odegaard.

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Alors que les Scandinaves semblaient proches de rejoindre les vestiaires avec un avantage mérité, Jude Bellingham est une nouvelle fois sorti de l’ombre pour maintenir son équipe à flot. Trouvé dans une position idéale par Anthony Gordon, le milieu du Real Madrid a éliminé plusieurs adversaires avant de tromper Nyland d’une frappe croisée pleine de sang-froid dans le temps additionnel de la première période. Revigorés par cette égalisation, les Anglais pensaient même prendre l’avantage dans la foulée grâce à Harry Kane mais le capitaine britannique était signalé en position de hors-jeu. La seconde période a ensuite donné lieu à une bataille tactique intense. La Norvège a cru reprendre l’avantage sur une action confuse conclue par Heggem mais l’intervention du VAR a finalement annulé la réalisation. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre et une énorme alerte provoquée par une tête d’Ajer déviée sur la barre transversale de Pickford, aucune équipe n’est parvenue à faire la différence avant la fin du temps réglementaire. Il a donc fallu attendre la prolongation pour voir Bellingham surgir à nouveau et offrir la qualification à son pays grâce à un doublé décisif.

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L’un des communiqués les plus rapides du Mondial 2026

Mais au-delà du résultat sportif, cette rencontre restera surtout marquée par plusieurs décisions arbitrales qui ont alimenté les débats dès le coup de sifflet final. La première controverse concerne l’égalisation anglaise inscrite par Jude Bellingham dans le temps additionnel de la première période. Plusieurs joueurs norvégiens ont immédiatement contesté la validité de l’action, estimant que le ballon avait potentiellement été dévié par l’un des câbles aériens utilisés pour les dispositifs de captation vidéo au-dessus de la pelouse du Hard Rock Stadium. Les ralentis télévisés n’ont pas permis de trancher de manière évidente et les réseaux sociaux se sont rapidement emparés du sujet. Une autre situation litigieuse est intervenue en seconde période lorsque Torbjörn Heggem a cru redonner l’avantage aux Vikings après un cafouillage dans la surface anglaise. Après intervention de l’assistance vidéo, Clément Turpin a finalement annulé la réalisation pour une poussette préalable d’Erling Haaland sur Elliot Anderson. Une décision qui a provoqué l’incompréhension du camp norvégien, persuadé que le contact était insuffisant pour invalider le but.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Face à l’ampleur de la polémique, la FIFA a rapidement publié un communiqué afin d’apporter des précisions sur l’action ayant précédé l’égalisation anglaise. L’instance mondiale a confirmé avoir analysé les données issues du Connected Ball, la technologie utilisée durant le Mondial pour suivre avec précision les interactions autour du ballon. Dans sa communication officielle, la FIFA a expliqué qu’« avant le but de l’Angleterre à la 45+2e minute contre la Norvège, le capteur dans le Connected Ball n’a montré aucun pic dans la puce du ballon lorsqu’il était en l’air, et donc aucune preuve que le ballon ait touché le fil aérien et modifié le mouvement du ballon. » Une prise de parole rare aussi rapidement après une rencontre de Coupe du Monde, preuve de la sensibilité du dossier. Cette clarification n’a toutefois pas totalement éteint les débats, plusieurs observateurs estimant que les décisions arbitrales majeures de cette affiche ont lourdement influencé son scénario final. Malgré les protestations norvégiennes, le résultat est désormais entériné et l’Angleterre poursuivra son aventure mondiale dans le dernier carré contre la Suisse ou l’Argentine.