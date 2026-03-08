Menu Rechercher
Oscar Garcia nouveau coach de l’Ajax Amsterdam

Par Aurélien Macedo
1 min.
Óscar García sur le banc. @Maxppp

Grosse surprise qui nous vient des Pays-Bas et de l’Ajax Amsterdam. Nommé coach de l’équipe U23 de l’Ajax Amsterdam il y a un mois, Oscar Garcia vient d’être nommé à la tête de l’équipe première. Le coach catalan remplace ainsi Fred Grim suite à la mauvaise dynamique des Godenzonen qui restent sur une défaite 3-1 contre Groningue et pointent au 4e rang de l’Eredivisie.

AFC Ajax
Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy.
Voir sur X

«Oscar García succède à Fred Grim. L’entraîneur du Jong Ajax prend les rênes de l’équipe première de l’Ajax avec effet immédiat. Fred Grim reprendra ses fonctions au sein du centre de formation de l’Ajax», peut-on lire. Passé à l’AS Saint-Étienne en 2017 et au Stade de Reims entre 2022 et 2023, Oscar Garcia retrouve un nouveau défi excitant.

Pub. le - MAJ le
