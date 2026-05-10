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Real Madrid : Mourinho aurait déjà pris une grosse décision avec Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé contre le Betis @Maxppp

Il n’y a plus trop de suspense pour les médias espagnols. Tous sont ainsi convaincus que José Mourinho sera le nouvel entraîneur du Real Madrid, étant, de loin, le candidat préféré de la direction merengue. Depuis plusieurs jours d’ailleurs, les médias ibériques publient la liste d’exigences du Special One pour son retour. Et selon le média Defensa Central, le Portugais aurait même déjà un plan pour Mbappé.

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Il compte effectivement jouer avec un véritable numéro 9 la saison prochaine. Un joueur de surface, en somme. Il a ainsi l’intention d’utiliser Kylian Mbappé, sur un côté, à son poste naturel, et demander à Florentino Pérez l’arrivée d’un attaquant de pointe de métier. Des informations tout de même à prendre avec quelques pincettes…

Pub. le - MAJ le
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