Fulham : l’arrivée d’Álvaro Arbeloa se confirme

Alors que José Mourinho a quitté Benfica pour rejoindre le Real Madrid il y a trois jours, l’ancien coach de la Casa Blanca, Álvaro Arbeloa, est toujours en pleine discussion pour reprendre le banc de Fulham. Comme l’indique Marca, l’objectif du club anglais est de faire signer l’ancien défenseur de la capitale espagnole en Premier League, puisque les Cottagers veulent un vent de fraîcheur cet été.

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Ces derniers jours, les représentants de l’entraîneur espagnol et de l’équipe londonienne continuent d’aborder les négociations avec optimisme. Il reste encore quelques détails à régler, mais tout semble se dérouler correctement dans ce dossier. Pour rappel, Arbeloa a vécu une saison blanche en Espagne, et hormis le nouveau défi qui va peut-être se concrétiser pour Fulham, c’est aussi un défi personnel pour le technicien. Reste à savoir si la nouvelle sera dévoilée dans les prochains jours.