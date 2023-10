Conflit israélo-palestinien : l’Algérie suspend tous ses matches

La suite après cette publicité

La planète football est touchée de plein fouet par le conflit israélo-palestinien. Et l’Algérie se montre très sensible envers le sort de la Palestine. Après avoir proposé d’accueillir tous les matches de la sélection palestinienne, la fédération algérienne (FAF) vient d’annoncer qu’elle suspendait tous ses matches jusqu’à nouvel ordre, en guise de soutien.

«Exprimant sa solidarité avec le peuple frère palestinien résistant et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages, commises dans le secteur de GHAZA contre les populations en Palestine occupée, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football, jusqu’à nouvel ordre», indique le communiqué publié sur le site officiel de la FAF.