PSG : la folle sortie médiatique d’un dirigeant du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé et le PSG vivent des moments un peu compliqués. Certes, il y a eu cette victoire du côté de Rennes ce week-end (3-1), mais elle n’a pas permis aux Franciliens de quitter cette zone de fortes turbulences dans laquelle ils s’étaient embourbés après la défaite 4-1 à Newcastle. Un match qui a valu de nombreuses critiques à Luis Enrique, mais aussi à plein de joueurs de l’effectif, dont Kylian Mbappé.

Il faut dire que sur la pelouse des Magpies, le Bondynois n’a pas vraiment été à son avantage. Depuis le début de saison certains supporters parisiens sont même un peu inquiets quant à son niveau de jeu. Ses statistiques restent plus qu’honnêtes - 8 buts en 9 matchs entre Ligue 1 et Ligue des Champions - mais dans le jeu, ce n’est pas toujours ça. Et d’ici quelques semaines, il sera encore question de son avenir, puisqu’une prolongation ne semble toujours pas à l’ordre du jour. José Manuel Otero, membre du conseil d’administration du Real Madrid, a d’ailleurs été interrogé à ce sujet dans le podcast Remontada Blanca. Et il a confirmé l’intérêt madrilène pour le joueur, en plus d’avoir donné quelques détails croustillants supplémentaires.

À lire

PSG : le violent tacle du président de Naples à Luis Enrique

Le PSG n’est plus considéré comme si dangereux

« Mbappé a eu, et n’a pas eu, l’opportunité de venir à Madrid l’été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n’aurait pas eu de sens de le recruter, même si c’est vrai qu’il y a eu le départ de Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des Champions un jour (à Madrid, NDLR). Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu’avant, parce qu’il n’a plus d’aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J’ai confiance qu’il dise oui une fois qu’il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident », a d’abord lancé le dirigeant madrilène.

La suite après cette publicité

« Un gamin aussi jeune a été inondé d’argent, et il a décidé. Si on lui pose la question aujourd’hui et qu’il est sincère, il dira qu’il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d’Europe s’il était venu à Madrid. Les relations entre Mbappé et Florentino Pérez n’ont jamais été mauvaises. Florentino n’a jamais mal pris ce qu’a fait Mbappé, il a compris sa réaction. Il n’y a pas eu de réaction forte du Real Madrid contre le joueur. Le Real l’a toujours protégé. Ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous. Si on avait fait un pas de travers avec Mbappé, le PSG aurait essayé de réagir contre le Real Madrid. On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l’espère, tout sera fait correctement. Sans que personne ne puisse nous accuser d’avoir un pacte avec lui. Ce qu’ils ont dit l’an dernier, avec Al Khelaïfi qui disait qu’il y avait un accord avec le Real Madrid, c’est faux », a conclu le dirigeant espagnol. Le message est passé.