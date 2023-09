Real Madrid : le nouvel appel du pied d’Endrick à Kylian Mbappé

Endrick est un adolescent qui vit un rêve éveillé. Considéré comme l’un des plus grands talents de la nouvelle génération du Brésil, l’attaquant de Palmeiras rejoindra le Real Madrid l’été prochain. Un gros coup pour les Merengue qui disposent désormais de jeunes joueurs assurant l’avenir du club à court, moyen et long terme. Encore jeune, il s’était entretenu avec L’Equipe la semaine passée et le talent de Sao Paulo avait fait part de son envie de jouer avec Kylian Mbappé l’an prochain à Madrid.

Lors d’une grande interview réalisée par TNT Sports Brasil, Endrick a d’ailleurs été relancé sur la question. Alors qu’il a confié que ses modèles étaient Vinicius, Rodrygo, Haaland et Bellingham, le natif de Taguatinga n’a pas oublié l’attaquant du PSG et il a d’ailleurs remis une pièce dans le distributeur en l’invitant discrètement à rejoindre la capitale espagnole l’été prochain : «Que Mbappé signe au Real Madrid l’an prochain ? Ce serait merveilleux. Je suis un fan du Real Madrid, donc plus il y a de bons joueurs qui viennent, mieux c’est. Ce serait fantastique s’il venait.» Reste à savoir si Mbappé prendra compte de ses deux appels de phare en l’espace de seulement une semaine.