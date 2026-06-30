Coupe du Monde 2026 : la France fait exploser la Suède

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La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 s’annonce bouillante. Après un premier tour négocié de main de maître, l’Équipe de France s’avance vers son 1/16ème de finale face à la Suède avec la ferme intention de poursuivre son sans-faute. Les Bleus ont parfaitement rempli leur part du contrat en phase de poules. En alignant trois victoires en trois matchs, notamment face au Sénégal (3-1) et lors de la démonstration contre la Norvège (1-4), la France s’est emparée de la tête de son groupe avec la meilleure attaque du tournoi (10 buts inscrits). Ce choc face aux Norvégiens a d’ailleurs tourné au festival grâce à un triplé retentissant d’Ousmane Dembélé en une seule mi-temps. Pour ce premier match couperet, Didier Deschamps fera son grand retour sur le banc de touche avec un groupe au complet, hormis l’absence connue de Thuram, et un quatuor offensif Olise-Dembélé-Mbappé-Barcola prêt à tout dévaster.

En face, la Suède aborde ce rendez-vous dans la peau de l’outsider imprévisible. De retour sur la scène mondiale après avoir éliminé l’Ukraine et la Pologne en barrages, les Scandinaves ont soufflé le chaud et le froid en poules : une large victoire contre la Tunisie (5-1), une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-1) et un nul contre le Japon (1-1). Si les hommes de Graham Potter possèdent un trio d’attaque terrifiant 100% Premier League avec Alexander Isak, Anthony Elanga et Viktor Gyökeres, l’arrière-garde suédoise est en totale perdition. Déjà privée de Holm, la défense vient de perdre son roc Isak Hien, forfait pour le reste du tournoi. Avec 12 buts encaissés sur leurs cinq derniers matchs et aucun clean sheet au compteur, les Suédois vont devoir réaliser un immense exploit pour contenir les vagues tricolores.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match France-Norvège, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

La France l’emporte, Mbappé et Dembélé buteurs, cote à 3,60

C’est le pari de la folie offensive. Le duo de feu des Bleus marche sur l’eau depuis le début du Mondial. Ousmane Dembélé est en pleine confiance après son triplé historique face à la Norvège, portant son total à 4 réalisations. De son côté, le capitaine Kylian Mbappé affiche lui aussi 4 buts et 2 passes décisives au compteur. Face à une arrière-garde suédoise totalement décimée par les blessures de Hien et Holm, et qui prend l’eau de toutes parts (12 buts encaissés sur les 5 derniers matchs), les flèches tricolores vont bénéficier d’espaces colossaux. Voir les deux stars du Real et du PSG faire trembler les filets dans un match maîtrisé par la France offre une cote exceptionnelle de 3,60.

Les deux équipes marquent, cote à 2,35

Si vous cherchez une statistique en béton armé, tournez-vous vers les buts. Le pari "plus de 2,5 buts dans le match" est passé lors des 12 précédentes rencontres de l’Équipe de France, preuve que les Bleus marquent énormément, mais s’exposent aussi parfois. En face, la Suède a validé ce scénario dans 6 de ses 7 derniers matchs. Si leur défense est friable, les Suédois restent de redoutables contre-attaquants grâce à la vitesse d’Elanga et au sens du but de Gyökeres et Isak (impliqué sur 4 buts dans le tournoi). Le Japon et les Pays-Bas ont trouvé la faille face à la Suède, mais les Scandinaves ont toujours répondu devant. À 2,35, ce pari est une option très intelligente.

La France l’emporte 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,90

Pour ce premier match à élimination directe, le retour de Didier Deschamps sur le banc pourrait rimer avec un retour au pragmatisme et à la rigueur tactique. Face à la Norvège, Mike Maignan a dû s’employer (arrêt sur penalty) et la charnière Saliba-Upamecano, de nouveau alignée au complet, aura à cœur de verrouiller la boutique. L’Équipe de France a les armes pour confisquer le ballon et priver le trio offensif suédois de munitions. Si les Bleus parviennent à étouffer le milieu de terrain adverse, une victoire nette, sans concéder de but, sur l’un de ces trois scores exacts combinés s’avère très probable à une cote de 2,90.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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exemple : Si les stars offensives de l’Equipe de France marquent et que les Bleus gagnent, vous encaissez vos gains (360€ pour une mise de 100€). Si la France ne gagne pas où que Dembelé ou Mbappé ne marquent pas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

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