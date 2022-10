LOSC : Rémy Cabella jubile

Rémy Cabella (32 ans) prend du plaisir, et ça se ressent sur le terrain. Titulaire et double buteur lors du succès spectaculaire de Lille contre Monaco (4-3) ce dimanche, en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, l'international français a rendu une belle copie à Pierre-Mauroy. L'ancien Montpelliérain a partagé son bonheur sur les antennes de Prime Video au bord du terrain des Dogues.

« Ça fait plaisir, je reviens de blessure, ça me fait plaisir de marquer et de donner la victoire à mon équipe, a d'abord lancé Cabella, avant d'insister sur l'aspect collectif. Il faut féliciter tout le monde, c'était compliqué, on n'a rien lâché, on l'a fait avec le cœur, on a fait un grand grand match. Le style Fonseca ? C'est plaisant, à l'entraînement aussi. On a une qualité vraiment pas mal et il faut s'en servir. Il nous manquait des joueurs, mais tant mieux, c'est là où on voit que l'équipe, ce n'est pas que 11 joueurs. » Tout le monde a le sourire au LOSC.